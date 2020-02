Plus que tout autre musicien de son époque, Lalande a su mettre en sons cette image de majesté de Louis XIV, à la fois grave et rayonnante, ce mélange de grandeur et de ferveur qui caractérise la fin du Grand Siècle.

Retour sur l’album « Majesté » (Alpha 2018) de Vincent Dumestre à la tête du Poème Harmonique et de l’ensemble Aedes.