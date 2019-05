MIGNONE ALLONSVOIR S LA ROSE

VIVA

Leonardo Da Vinci 2019

5OO ANS DE RENAlSSANCE(S] EN CENTRE-VAL DE LOIRE

Le Conservatoire d'Orléans s'associe au vaste élan de commémoration du cinquiéme centenaire de la Renaissance, célébré dans toute la Région Centre — Val de Loire, en mettant en lumiere le patrimoine artistique de cette période historique.

Ronsard est l’une des figures Ies plus emblématiques de cette époque. Son oeuvre a vocation é étre chantée p|ut6t que lue. Elle constitue un hommage é la musique vocale et instrumentale.

Dans son Abrégé de l'art poétique frangois, Ronsard formulait ce conseil é |'apprenti poéte: << Ia Poésie sans Ies instruments ou sans la grdce d'une seule ou plusieurs voix, n'est nullement

agréable, non plus que Ies instruments sans étre animez de la mélodie d'une plaisante voix. »

Ce concert-lecture conjugue avec talent voix et instruments,répondant ainsi au voeu de Ronsard.

Pierre de Ronsard est né en septembre 1524 dans Ie Chateau de Ia Possonniere, pres de Vendome.

ll est d'abord page de beaucoup d'aristocrates, dont le fils du roi Francois ler. ll se destinait a la carriere de militaire et de diplomate, ayant déja été secrétaire de l‘ambassadeur Lazare de Ba'|'f; mais une grave maladie le rend a demi-sourd; il doit donc réorienter son avenir. '

Le 6 mars 1543, il est tonsuré au Mans. Des bénéfices ecclésiastiques lui assurent un revenu régulier qui lui enléve tout souci matériel; ce qui lui vaut de consacrer sa vie a la poésie.

ll s‘installe a Paris en 1544. C'est la qu'il contribue a former la Pléiade*, groupe d'écrivains qui se donnent comme mission d'enrichir la langue francais et de créer une veritable littérature francaise. Grand humaniste, il devient le poéte le plus important du groupe avec Joachim du Bellay, qui rédige en 1549 la Défense et Illustration de la langue francaise. Ce manifeste a comme ambition de défendre le francais contre ses détracteurs, d'enrichir son vocabulaire et ses tournures (par des apports étrangers essentiellement) et de composer des oeuvres inspirées des auteurs grecs et latins, en leur empruntant des formes anciennes comme l'ode, l'élégie, l‘épopée ou la tragédie.

Ronsard ne fait pas d'études littéraires réguliéres, il apprend sous I'influence de beaucoup d'écrivains, d'abord aupres de l'helléniste francais Jean Dorat qu‘i| a comme maitre, au college de Coqueret.

ll fréquente des poétes, des humanistes, des clercs, des gens de cour; il y participe activement a la vie des premiers salons et a l‘activité de l‘Académie de poésie et de musique, créée par Jean Antoine de Baif. ll devient en 1558 poéte officiel de la cour, avec le titre de conseiller et d‘aum6nier ordinaire du roi.

Grand humaniste, il veut une poésie inspirée de l'antiquité tant au niveau des themes qu'au niveau de la mythologie; il renoue avec Home-re, Virgile et Horace. ll prone un style savant, plein d‘images.

ll décede en décembre 1585 au prieuré de Saint-Cosme en Touraine .