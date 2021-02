"Mignonne allons voir si la rose" par le duo Mignarda (Pierre de Ronsard)

"Mignonne, allons voir si la rose" est l'un des poèmes les plus célèbres de Pierre de Ronsard, écrit à 20 ans en juillet 1545. Cette ode, inspirée du poète latin Ausone, est composée après la rencontre du poète avec Cassandre Salviati, la fille d'un banquier italien. Ce poème évoque la jeunesse qui passe comme le temps d'une fleur. Cette méditation sur la vieillesse et la mort est un thème récurrent dans la littérature tant religieuse que profane de cette époque. La musique a été écrite un an plus tard en 1546 par Jehan Chardavoine.