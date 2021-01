Mike Brant, Edith Piaf & Théo Sarapo,...

Balade rétro-musicale



Par ordre d 'apparition sur la platine.....



Mike BRANT – My Way (1976)

Edith PIAF & Théo SARAPO – A quoi ça sert l’Amour (1962)

Guy BEDOS – Le Fils à Papa (1969)

Aretha FRANKLIN – Respect (1967)

STONE & CHARDEN – Made in Normandie (1973)

Lucienne BOYER – Parlez-moi d’Amour (1930)

Serge PRISSET – Colombe ivre (1970)

Michel DELPECH – Que Marianne était jolie (1972)