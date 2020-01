So What (Et Alors, en anglais) est un standard de jazz modal bebop du trompettiste de jazz américain Miles Davis (1926-1991), de son album Kind of Blue de 1959, chez Columbia Records1 (probablement l'album de jazz le plus vendu de tous les temps avec plus de 4 millions d'exemplaires). Cette composition de riff révolutionnaire de la légende de l'histoire du jazz est considérée comme un des chefs-d'œuvre emblématiques cultes de son œuvre, et du jazz modal (dont il est un des principaux fondateurs).