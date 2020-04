MINI-LIVE : 3 GROUPES DE GREEN PISTE RECORDS A (RE)DECOUVRIR

La Cafetera Roja, Alkabaya et An Eagle in your Mind, trois groupes produits par le label de Haute-Loire Green Piste Records, se sont succédé cette semaine sur la scène du 11-12 en Auvergne

Créé il y a un peu plus de dix ans, le label paulhaguetois Green Piste Records édite des disques, organise les tournées d'une quinzaine de groupes, produit des spectacles jeunes…Parmi ses produits illustres, un groupe fondé peu de temps avant la naissance du label. Formation cosmopolite,

La Cafetera Roja est une histoire musicale barcelonaise, une rencontre entre des artistes français, espagnols et autrichiens. Le travail à distance, c’est en conséquence loin d’être une nouveauté pour eux « car on habite très loin les uns des autres », note Pierre-Jean, interrogé par Laurent Sciauvau dans le 11-12. Il n’empêche que « la période actuelle est très compliquée pour nous tous artistes. Avec la Cafetera, comme nous sommes en train d’enregistrer un nouvel album qui doit sortir en 2021, nous n’avions pas prévu de tournée cette année. On va dire que c’est donc un moindre mal ». Les enregistrement récents tel ces deux mini-live pour RCF « sont très sympas à réaliser, car nous essayons de retrouver un semblant d’émotion avec les copains qui sont à des centaines de kilomètres… On envoie nos sons et vidéos à notre producteur basé en Haute-Loire Mathias Chaumet, du label Green Piste, qui fait le réceptacle et essaie de donner de l’unité à nos productions. C’est un beau clin d’œil pour les gens qui nous suivent ».



Green Piste qui suit aussi de près la progression d’Alkabaya et sa musique festive et chansons à textes. « On aime bien faire danser les gens, avoir des textes engagés aussi qui ont un fond qui nous tient à cœur » confie Bastien. Le groupe stéphanois aurait bien voulu faire lever les foules à l’occasion de la sortie de son nouvel album, le 20 mars dernier. « On n’a pas pu jouer encore devant notre public, mais j’espère que ça va se faire très vite ! ».Le titre « Rainy Day » du groupe « An Eagle in your mind » était le dernier live proposé cette semaine aux auditeurs de RCF en Auvergne. Un duo lyonnais aux plus de 150 concerts qui, depuis 2015, compose et se produit sur les routes d’Europe, d’Afrique et du Moyen-Orient.