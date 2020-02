L'œuvre a été composée et enregistrée en 1964 et publiée sous forme d'album en 1965, avec le groupe folklorique Los Fronterizos.

Cette messe comporte les 5 parties habituelles de la liturgie catholique (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei). Le texte est en espagnol (et non en latin, à la suite du Concile Vatican II qui a permis l'expression de leur foi aux chrétiens de tous pays dans leur langue, les langues indigènes allant du Quechua et l'Aymará au nord, au Mapuche au sud).