Missa solemnis de Beethoven

Il n’a écrit que deux messes: l’une en Ut en 1807 de dimension réduite, l’autre qu’il considérait comme son chef d’œuvre qu’il compose parallèlement à la Neuvième symphonie essentiellement entre 1818 et 1823 : la Missa solemnis. Elle n’a été publiée qu’au moment même de la mort de Beethoven au printemps 1827.Cette œuvre est dédiée à son ami l’Archiduc Rodolphe de Habsbourg qui finira cardinal. Mais cette émission nous donnera aussi l’occasion de comparer la version, héritière de la tradition classique, – qui exige des moyens considérables- d’Otto Klemper à la tête du New Philarmonia de Londres à celle – plus récente – de René Jacobs à la tête de l’Orchestre baroque de Fribourg qui contraste par ses effectifs plus réduits et, souvent, le recours à des instruments d’époque.