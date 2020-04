Mode Rock & Roll

Question mode, le garçon porte le cheveu brillantiné, relevé sur le front et encadré de favoris pointus. Le pantalon moulant ou jeans, et le blouson de cuir ou en daim. Quant aux filles, le temps est à la queue de cheval, au corsage serré, aux jupes tourbillonnantes et aux socquettes blanches. En ces temps révolus et innocents que certains veulent considérer comme l’âge d’or, l’éclosion du rock s’accompagne d’un florilège d’images d’objets et de postures qui un demi-siècle plus tard, brillent toujours à la manière des icônes.