Après des débuts aussi remarquables que remarqués au sein du groupe Shadow Motel, la chanteuse Molto Morbidi fait ses premiers pas en solo avec son premier EP " I Don’t Know What I’m Doing ". Des mélodies sucrées, jumelées à des boites à rythme primitives et la voix toujours pleine de grâce de Molto Morbidi. Une artiste à découvrir cette semaine au micro de Charlène Parrassin de Superforma.