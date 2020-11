Momentum et Gab

Au programme

-Momentum: Amour parfait

Direction de Bordeaux pour découvrir le titre éponyme de l’album Amour Parfait de l’église Momentum, sorti ce vendredi dernier, un titre écrit et interprété par Dan Luiten (intervenant à l’Ecole Pierre) et Fabiola Vincent. Ils s'adressent à Dieu : «Tu as changé l’histoire. Donné ta vie, tracé la voie. » Ils nous interpellent et nous rappellent l’amour parfait de Dieu pour nous ainsi que la façon dont chaque jour, ce Dieu impacte nos vies.

-Gab: Aventure

Ce rappeur est de ceux qui veulent partager la quête spirituelle de l’homme dans le monde contemporain, en exprimant un témoignage décomplexé de la foi chrétienne au XXIème siècle. GAB a été formé à l’école Pierre l’année dernière. Ce vendredi 20 novembre, il sort son premier album intitulé HORS-JEU. Il s’assume différent, en sortant de sa zone de confort en créant et vivant pour les autres.