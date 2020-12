Mon beau sapin.....

Pour la cinquième année consécutive, Rats d'opéra propose une émission « spéciale Noël ».

Jusqu'à présent, nous avons puisé dans les grands classiques de la musique occidentale en rapport avec la fête de la Nativité, avec Bach, Haendel et d'autres compositeurs plus récents, y compris Poulenc et Honegger. En effet, la plupart des grandes voix d'opéra n'ont jamais négligé l'interprétation de ces chefs-d'œuvre. Mais ces mêmes spécialistes ont eu souvent à cœur de plonger dans des chants de Noël plus populaires en y investissant la splendeur de leur timbre. Dans une

démarche moins savante, nous essayons donc, cette année, de réhabiliter ces courtes œuvres souvent très bien écrites, des "Anges dans nos campagnes" à "Il est né le divin enfant" et au superbe "Minuit chrétien" d'Adolf Adam. Ces chants de Noël utilisent le français, le plus souvent, mais également, en fonction de leur rayonnement international, l'anglais. Y participent plusieurs grands noms de l'art lyrique du XXe siècle, les Français Michel Dens et Georges Thill, l'Espagnol Placido Domingo, l'Italien Lucianio Pavarotti, sa compatriote Renata Tebaldi, la grande rivale de la Callas et les Américains Thomas Hanson et Leontyne Price, sans négliger, pour autant, un détour vers la Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois.

Nous avons pris le risque de mettre en regard l'interprétation d'un même chant par plusieurs de ces artistes sans imiter, pour autant ce qui fut, naguère la prestigieuse émission « La Tribune des critiques de disques ».