Monsieur Toto est un étrange personnage, vieux bonhomme bourru et «vieille France», à cheval sur les principes et les traditions, qui mène une lutte sans merci contre l’anglicisation de la société francophone actuelle».

C’est avec ces mots que Sébastien Flémal et François Milet décrivent le «concept» de ce nouveau projet de «pop ultra-mélodique», né en 2013 à Nivelles.

Fans d’indie-pop anglo-saxonne des années 90, ce duo collabore déjà depuis une 15aine d’années dans divers projets projets (Alisse, Paperweight, ViewMaster) qui leur ont permis d’arpenter les plus belles scènes du pays.