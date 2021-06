Mot compte double : Hot Dog (1/2)

L'origine du mot " Hot Dog " suscite autant de débat que l'existence des soucoupes volantes.

C'est l'humour du N.H.D.S.C.

National Hot Dog and Sausage Council, honorable institution qui veille sur le hot dog Américain.

Tout le monde revendique l'invention de ce pseudonyme accrocheur.

Avec ou sans moutarde

Avec ou sans ketchup

Avec ou sans oignons

Les Hot Dogs seront au menu dans le bus de Coast to Coast dans quelques minutes.

Côté musical nous entendrons: Bill Haley & His Comets, Jim Nabors, Elvis Presley, James Taylor, Harry Crafton et pour finir Big Mama Thornton.