Mozart, 40e Symphonie.

La quarantième symphonie correspond à un moment de recueillement et de pause plus personnelle ce que traduit la tonalité de sol mineur si poignante en pareil cas. Il est probable que Mozart ait eu l’occasion de l’entendre à Vienne en avril 1791, et dirigée à deux reprises par Salieri, ce qui ne manque pas de sel quand on connaît le portrait à charge qui est fait de Salieri dans le film Amadeus. C’est probablement pour cette exécution viennoise que Mozart aurait introduit des clarinettes dans la partition qui se contentait de hautbois dans la première version.