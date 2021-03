Mozart fait ses Noces

Les noces de Figaro de Figaro ont été écrites en collaboration avec Lorenzo Da Ponte en six semaine et crée à Vienne le 1 er Mai 1786.

L’œuvre est rapidement retirée de l’affiche en raison du caractère jugé « scandaleusement révolutionnaire » de son propos. C’est à Prague que le succès sera complet et ravira Mozart qui connaîtra dans les six dernières années de sa vie une créativité exceptionnelle puisque vont s’aligner les « grands » opéra du compositeur salzbourgeois. Deux fils s’entrecroisent dans cet opéra :la critique de la société monarchique et des rapports hiérarchisés de classe mais aussi une peinture extrêmement fine des différentes formes de la passion amoureuse représentées par les différents personnages : Chérubin, le Comte, la Comtesse, Suzanne et Figaro. La direction de Y.Nézet-Seguin et le plateau vocal : T.Hampson, L, G.Brower, L.Pisaroni, S.Yoncheva nous ravissent…passionnément !