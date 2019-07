Ms. Iles, Anna Farrow, Stienis

Ms. Iles groupe de Zurich, 5 ans qu’ils font de la musique ensemble, et se produisent essentiellement en Suisse et en Allemagne.

Anna Farrow, chanteuse franco-anglaise

Anna écrit ses textes et mélodies avec fraicheur, dérision et humanité

Stienis, son univers s’articule autour des entités Homme, Nature et Machine, on ne sera pas étonné donc de le retrouver dans la catégorie musique électronique.