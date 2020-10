Multis(version radio)

Après un moment d'absence, MULTIS revient avec un nouveau EP MULTISTUDE.



Mélange de sonorités pop, électro, rap et afro, c'est un univers unique aux horizons multiples et variés qui caractérise la couleur musicale de MULTIS. Fort de ses origines africaines, cet artiste belge est également le fruit d'un brassage multiculturel atypique et assumé. Entre divertissement et conscientisation, sa musique se veut être à la fois légère, critique mais surtout vecteur de messages positifs. On le etrouve dans "la vie d'artise" pour toutes les autres interviews visitez aussi la page Facebook de la vie d'artiste...