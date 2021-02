The Museum est un groupe de musique Pop rock originaire de Géorgie dirigé par l'auteur-compositeur-interprète Ben Richter.

Leur style est soigné et envoûtant ; à aucun instant on s’ennuie à l’écoute de cet album "My ONLY Rescue" (mon seul sauveur) ; Une belle découverte qui enrichira votre discothèque !