Musiciens français du XVIIIe français

François-Joseph Gossec connut deux immenses fortunes. Il vécut 95 ans à une époque où pareille longévité était exeptionnelle. Il naquit en 1734 et mourut en 1829.

Et il fut une célébrité musicale incontestée, même si on ne le connaît guère aujourd’hui. Il fut l’ami de Mozart qui se serait inspiré de son Requiem, et précéda Haydn dans la composition de symphonies qui firent beaucoup pour sa renommée, on lui en attribue une cinquantaine.