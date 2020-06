Musique de Colombie

Elle est issue du mélange des cultures des colons espagnols, des esclaves africains et des amérindiens jouant un rôle fondamental dans la préservation de la culture populaire. Chaque région a ses propres danses et mers d'une multitude de rythmes : merecumbé, porro, mapalé, currulao, cumbia et valenato sur les côtes ; bambuco, pasillo, vals, bunde, guabina et sanjuanero à l'intérieur du pays ; joropo et galerón dans les plaines. Cet héritage culturel se maintient dans les nombreux festivals de toutes les régions. Les instruments de musique communément utilisés sont les tambours (influence africaine), la harpe et le cuatro (petite guitare à quatre cordes) d'origine européenne.