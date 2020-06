Musique de Panama

Le Panama est un pays situé sur l'isthme rattachant l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Le canal de Panama, célèbre prouesse d'ingénierie, coupe cet isthme en son centre pour relier les océans Atlantique et Pacifique, créant ainsi une voie de navigation essentielle. Dans la capitale du même nom, les gratte-ciel modernes, casinos et discothèques contrastent avec les bâtiments de style colonial du quartier de Casco Viejo et la forêt tropicale du parc naturel métropolitain.