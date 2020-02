Musique du Mali

Vu de l’Europe, le Mali contemporain offre deux images contradictoires: d’un côté l’insécurité, les crises politiques et économiques, de l’autre une richesse et une créativité musicales qui enchantent les publics occidentaux depuis plusieurs décennies.



Pourtant, derrière le succès international des ambassadeurs des musiques maliennes, sur place, la réalité des régions est préoccupante. Certaines cultures traditionnelles y meurent de n’être plus transmises ni valorisées. S’il paraît universel et vieux comme le monde, le phénomène est ici particulièrement brutal et rapide. Au-delà de la disparition des formes musicales, c’est l’identité culturelle et la cohésion sociale de populations entières qui sont mises à mal par l’érosion culturelle.