Musique et cuisine !!

Par ces temps de pandémie, l'une des conséquences, peut-être même l’un des avantages du confinement , c'est qu'il est l'occasion pour nombre d'entre nous de retrouver le temps de s'adonner au plaisir de... cuisiner ! Or, depuis toujours, l'art de la table s'est accompagné de musique !!

Les grands festins historiques associaient bonne chère, bon vin et plaisirs musicaux et un grand nombre d’œuvres musicales, de toutes formes, traitent de l'art culinaire ! …