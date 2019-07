Au coeur du Poitou, on célébre la musique et le patrimoine. Du 16 au 30 août est organisé le festival musique et patrimoine en Vienne et Gartempe. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux de musique classique classique et de vieilles pierres.

Retrouvez dans cette émission Philippe Van Thiehoven, président de Resonnances de Gartempes et Philippe Argentis directeur artistique du festival.