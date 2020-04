Musique sacrée de Mondoville

On doit à William Christie et à ses Arts Florissants d’avoir exhumé les « Grands motets » de Jean-Joseph Cassanéa de Mondoville qui est un contemporain de J.P.Rameau. Il entre au service du Roi et dirigera la chapelle royale à partir de 1755. Il compose 17 grands motets entre 1734 et 1755. Le motet est une pièce courte, avec ou sans accompagnement musical, avec une ou plusieurs voix à partir d’un texte religieux. Tous les grands motets ont de puissants chœurs homophoniques qui, en raison de cette cadence d’élocution, possède un véritable pouvoir hypnotique. C’est précisément ce que vous éprouverez probablement à l’écoute de ces magnifiques pièces de musique sacrée.