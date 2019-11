Musiques celtiques et passage de témoin ou de mémoire

La musique est un formidable vecteur de passage de mémoire pour les générations futures, une transmission des traditions et des valeurs, pour ne pas oublier et ne pas laisser sombrer dans les méandres de l'oubli les vestiges du passé. La musique celtique, comme beaucoup d'autres musiques véhicule le passé vers le présent. Et la danse aussi est a prendre en considération... Passeur de mémoire, Yves Leblanc, musicien breton qui nous a quitté il y a quelques semaines, était clairement de ceux-là, qui inlassablement transmettent les traditions de la musique et de la danse.

Hommage à Yves Leblanc, et à tous ces passeurs de mémoire, cette semaine dans Folk en Stock, en compagnie d'Alain Hermanstadt, Patrick Mottier et Mike James, un musicien qui a travaillé avec lui à de nombreuses reprises.