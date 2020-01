Musiques du Grand Siècle

A la Fondation Lambert, Musique Baroque en Avignon a invité l'Ensemble de la Chapelle Harmonique pour faire revivre le choc musical suscité par la sortie du film d'Alain Corneau "Tous les matins du monde" et qui a permis de découvrir, entre autres, la personnalité de Jordi Savall.

Tout le spectacle consistera à restituer la bande originale du film dans sa chronologie et son intégralité, ce qui ne manquera pas de faire réapparaître au goût de chacun, les images cinématographiques imprégnées à jamais dans nos mémoires.

Valentin Tournet, directeur musical et artistique de l'Ensemble de la Chapelle Harmonique fait renaître, en concert, l'histoire de ce film qui a déterminé sa propre vocation de musicien.