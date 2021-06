Musiques du mondes, voix, quatuor... des musiques qui nourissent Béatrice Berge

Fidèle à Saint Pierre et Paul, Obernai, Béatrice Bergeret commence l'orgue pour accompagner les offices. Pianiste, son passé d'équitation lui facilité l'accès au jeu de pédales ! La formation et la pratique régulière est une nécessité pour jouer.





"Cesaria Evora « Sodade »

Variations Golberg Aria (Glenn Gould)

Canzona en ré m de Zipoli (Luca Raggi)

Quatuor 14 de Schubert in ré m « la Jeune fille et la Mort»

Violoncelle et guitare Manuel de Falla chanson populaire espagnole 4 (Anne Gastinel et Pablo Marquez) "