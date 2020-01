Musiques du peuple

Le Jazz, musique de danse, de révolte, d'unification vient du peuple qui lutte et qui rend espoir en un monde meilleur.

Julien Tamisier, coordonnateur et programmateur de l'Ajmi, nous présente les orientations de l'association qui souhaite faire partager avec de multiples partenaires des projets communs à vocation pédagogique, sans oublier la traditionnelle et très attendue programmation de cette deuxième partie de saison 2019/2020.

Musique éminemment populaire, le Flamenco brille et s'exalte au bout des doigts de Juan Carmona, compositeur et interprète de la Sinfonia Flamenca qui sera jouée à l'Opéra Confluence ce vendredi 24 en union avec l'Orchestre Régional Avignon Provence dirigé par Samuel Jean.

Georges Bizet ne pouvait être que de la partie avec l'interprétation des suites 1et 2 pour orchestre de Carmen.