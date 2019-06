Musiques à emporter sur une île déserte (2)

Jean-Sébastien BACH (1685-1750)

Passion selon Saint Mathieu, Aria « Erbarme dich », par René Jacobs, contre-ténor et La Petite Bande, dir. Gustav Leonhardt. Coffret de 4 CD, volume 3, Trésors classiques, compilation BMG/RCA 2002.

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)

Concerto pour piano et orchestre n° 23 en la majeur, KV 488, 2ème mvt , «Adagio », par Daniel Barenboïm, piano et l’English Chamber Orchestra, dir. D. Barenboïm. Coffret de 10 CD Les concertos pour piano de Mozart, complilation EMI Classics 1998.

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)

Concerto pour piano et orchestre n°4 en sol majeur op.58, 2ème mvt « Andante con moto », par Daniel Barenboïm, piano et le New Philharmonia Orchestra, dir. Otto Klemperer. Coffret de 9 CD,Intégrale des symphonies et concertos pour piano de Beethoven, compilation EMI Classics 2000.

Franz SCHUBERT (1797-1828)

Sonate pour arpeggione et piano en la mineur, D 821, 2ème mvt «Adagio », par Anne Gastinel violoncelle & Claire Désert piano. Naïve 2005.

Gabriel FAURE (1845-1924)

Requiem op.48,- Sanctus ; Pie Jesu -, par la Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle (Alain Clément, soprano) et l’Orchestre symphonique de Berne, dir. Michel Corboz. Erato/Warner 1999

Maurice RAVEL (1875-1937)

Concerto pour piano et orchestre en sol majeur, 2ème mvt «Adagio assai », par François-René Duchâble, piano et l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, dir. Michel Plasson. EMI Classics 1996.

Igor STRAVINSKY (1882-1971)

L’Oiseau de feu, -Introduction ; Ronde des princesses-, par l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, dir. Tugan Sokhiev. Naïve 2011/2012.