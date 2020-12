Musiques en Blanc

-Dans l’ouvrage d’EVA HELLER « Psychologie de la couleur » on apprend que « les combinaisons couleurs émotions ne sont ni le fruit du hasard ni affaire de gout, mais se fondent sur des expériences communes, profondément ancrées dans le langage et la pensée et qui s’expliquent à la fois par l’histoire et la symbolique psychologique »

-C’est pourquoi nous qualifions certains blancs « d’antique », d’autres de « craies », de « l’hiver », « lacté », « lunaire », « marbre », « neige » ou « perle » et que nous regardons la couleur BLANCHE comme « la plus parfaite des couleurs » à laquelle nous n’associons aucune connotations ou propriétés négatives -Dans la symbolique pictural Antique comme celle du Moyen-Âge le BLANC est d’ailleurs la couleur de l’Honnêteté, de la Vérité, du Bien, des vertus spirituelles qui font que ZEUS se montre aux Hommes sous la forme d’un taureau BLANC et qu’il courtise LÉDA sous la forme d’un cygne BLANC, tandis que le Saint-Esprit se manifeste sous la forme d’une BLANCHE colombe et que le Christ ressuscité est symbolisé par un agneau



BLANC dans le célèbre polyptique « L’Adoration de l’Agneau mystique » de Hubert et Jan van EYCK achevé en 1432 et conservé à la cathédrale de Gand.

-BLANCHE est également la couleur des robes des « Saintes Martyres » placées au premier rang du panneau de droite du polyptique comme elle est celle des chasubles des anges agenouillés adorant l’agneau, -BLANCHE encore est la lumière qui éclaire la courte mélodie de Francis Poulenc « La Blanche Neige » composée en juin 1943 sur un poème de Guillaume Apollinaire

AUDITION 1 : F. Poulenc, La Blanche Neige

-Le BLANC est la couleur du Commencement, de la Virginité, de la page BLANCHE où tout est encore possible, de l’Avenir à construire, c’est pourquoi les jeunes filles de la bonne société dansaient au « Bal des Débutantes » en robe BLANCHE

-Dans certaines cultures amérindienne, c’est d’un œuf BLANC que serait né le monde, œuf BLANC symbole de commencement d’une vie nouvelle que l’on retrouve dans la coutume des œufs de Pâques -Dans la Genèse après avoir créé les cieux (Bleus) et la Terre (Ocre), Dieu dit « que la lumière soit », lumière des premiers heures du Monde qui est dépeinte comme BLANCHE et que l’on oppose ainsi au NOIR de la Nuit et du Mal

-Le BLANC est donc la couleur du Bien, de la Naissance, de la Résurrection, de la Libération des péchés, c’est pourquoi les Bienheureux qui peuplent le Paradis sont vêtus de BLANC -C’est aussi l’explication du choix par les Beatles d’une couverture immaculée pour leur « Album BLANC » sorti le 22 novembre 1968

-Un « Album » mot venu du latin signifiant « blanc » où un livre blanc et vide qui reste à remplir « BLANC » ainsi appelé par le groupe qui sortait du succès mondial de « Sgt Pepper’s » (« Sergent Poivre Noir ! ») pour sa pochette entièrement BLANCHE, référence à la volonté de retourner à des arrangements plus simples joués aux guitares acoustiques,

-Mais aussi à la volonté affichée de mettre en musique ce temps et cet espace si particulier de la méditation transcendantale, de la retraite loin du monde, de l’abandon de la course frénétique qui fut celui de la gestation de cet album commencée alors que les BEATLES apprenaient l’éloignement des choses de ce monde en Inde à Rishikesh auprés du Yogi Maha rishi MAHESH

-Prudence FARROW sœur de l’actrice Mia FARROW les avaient accompagnés en Inde et « restant 3 semaines », selon John LENNON « sans mettre le nez dehors pour atteindre Dieu plus vite que tous les autres, car au camp c’était à qui deviendrait cosmique le premier » inspira « Dear Prudence » une chanson où la voix volontairement « BLANCHE » de John LENNON semble émerger du halo BLANC des accords de la guitare.

AUDITION 2 : Les Beatles, White Album, "Dear Prudence"

-Apparition, Vision, illusion, manifestation surnaturelle d’une personne décédée, les fantômes et spectres parce qu’ils sont image floue, lumineuse, brumeuse, éthérée et inconsistante sont représentés vêtus de linges BLANCS qui rappellent les linceuls dans lesquels on les a ensevelis

-Transparent et lumineux, les spectres se résolvent en vapeur BLANCHE et entre dans une pièce précédé d’un souffle glacé BLANC

-Une fantomatique « Dame Blanche » terrorise les habitants d’un hameau écossais dans l’opéra-comique éponyme signé par François-Adrien BOIELDIEU, opéra dont le style musical et le sens théâtral influença toute une génération de compositeurs français d’Adolphe ADAM à G. BIZET

AUDITION 3 :Fr. A. Boieldieu, La Dame Blanche, « Chut ! Chut ! Écoutons »

-Eva HELLER rapporte encore dans sa « Psychologie de la couleur » que « parmi les prénoms dont les origines renvoient aux couleurs, le blanc arrive en première place, mais uniquement pour les prénoms de filles tels Blanche, Bianca, Geneviève, Candy, et ceux empruntés aux fleurs blanches tels Jasmine, Lili, Camille, Marguerite »

-Le BLANC semble donc être Féminin et s’opposerait au rouge couleur du pouvoir viril quand le BLANC est la couleur de la Douceur, de la Retenue, de la Lune

-C’est ce que montre la douce chanson de P. ATTAIGNANT publiée en 1529 « Le Jaune et le blanc sont les couleurs d’une Dame que j’aime fort/ Donc souffrir ai maintes douleurs/Si d’elle n’ait aucun réconfort/De la servir fais mon effort pour acquérir sa bonne grâce. /Si elle ne m’aime, elle a grand tort, car autre aimer je ne pourchasse »

-Chanson de la Renaissance française « Le Jaune et le blanc sont les couleurs d’une Dame que j’aime fort » qui pourrait être celui de la toile Dame jouant de la guitare de Johannes VERMEER peinte vers 1670 où l’on voit une jeune fille portant sur une robe BLANCHE une veste de satin jaune bordée par un col d’hermine BLANCHE, cols de fourrure BLANCHE qui est aussi celle des manteaux royaux et des doublures des couronnes impériales

AUDITION 4 : P. Attaingnant, « Le Jaune et le Blanc sont les couleurs d’une Dame »

-Dans le spectre lumineux, le BLANC n’est pas considéré comme une couleur car il est la somme de toutes les couleurs de la lumière, ce qui explique pourquoi pour les impressionnistes, le BLANC est considéré comme une « non-couleur » dont il recouvre le fond de leurs toiles pour que le BLANC éclaire subtilement leurs « impressions » colorées

-C’est cette idée qui motive Erik SATIE quand il compose en décembre 1891 Le Fils des étoiles, 75 minutes de musique de scène écrite pour accompagner le drame poétique « rosicrucien » éponyme en 3 actes de Joséphin PÉLADAN

-Le Fils des étoiles, « Wagnérie chaldéenne du Sar Péladan » s’ouvre sur un prélude du premier acte « La Vocation » développant un « thème décoratif » « La nuit de Chaldée » qui doit être joué « modéré » et « en blanc et immobile »

AUDITION 5 : E. Satie, Le Fils des Étoiles, « La Vocation »

-Le BLANC est, depuis le Moyen-Âge la couleur prédominante, victoire du BLANC sur le noir et donc du Bien sur la Mal, des Anges sur le Diable, de Blanche-Neige sur la méchante sorcière vêtue de noir dont les pensées sont aussi sombres qu’est BLANCHE la pure âme de la jeune princesse

-Et lorsqu’on ne peut trancher entre deux idées on dit « BLANC et noir », duo chromatique que l’on retrouve dans les touches du piano moderne où les sept notes naturelles de chaque octave sont les touches BLANCHES et les cinq demi-tons aux sons moins « purs » sont les touches noires situées entre celles-ci

-Visuellement la couleur BLANCHE ressort contrairement au noir qui se fond dans l’arrière-plan, le choix de la couleur noire pour les touches de demi-tons permet donc au regard de se poser sur le clavier sur les notes les plus « stables », les tons

-Les touches BLANCHES permettent également de positionner plus facilement les mains sur un clavier construit sur la reproduction de la gamme de DO Majeur et de n’aller chercher les demi-tons noirs qui changent la couleur de la gamme qu’en entrant plus profondément dans le clavier

-C’est ce jeu d’ombre et de lumière que Claude DEBUSSY cherche à incarner dans son œuvre pour 2 pianos en 3 mouvements (« Avec emportement », « Lent-Sombre » et « Scherzando ») composée en 1915 alors que poussé au désespoir par la Grande Guerre et un cancer du rectum qui le ronge, il vit une « terrible dépression noire » aggravée par le décès de mère en mars 1915

-C’est dans ce contexte difficile où son esprit oscille entre les temps « BLANCS » et les moments de noires désespérance que Claude DEBUSSY, qui travaille à la réédition des œuvres de F. CHOPIN pour les Éditions Durand et réfléchit donc quotidiennement à la façon de jouer d’un piano au clavier noir et BLANC, compose son « En Blanc et Noir » dont le 2e mouvement est dédié au lieutenant Jacques CHARLOT, neveu de l’éditeur de DEBUSSY tué sur le front en 1915, le 3e mouvement est dédié à « mon ami Igor Stravinsky » et le premier mouvement qui doit être joué « Avec emportement » est dédié au chef d’orchestre russe Serge KOUSSEVITZKY par ailleurs excellent pianiste rencontré grâce à Igor STRAVINSKY

AUDITION 6 : Cl. Debussy, En Blanc et Noir, « Avec Emportement »

-Couleur la plus importante pour la peinture, le BLANC est la couleur de l’Innocence, du Bien, des Esprits, du Commencement, de la Résurrection, de la Perfection, de la Vérité, de la Pureté, du Pouvoir assaini par la

démocratie comme on peut le voir aux USA où la « Maison Blanche » abrite le président, de la Propreté ce qui explique que nos sous-vêtements et nos chemises étaient autrefois de couleur blanche, de l’Innocence, de la Paix puisqu’on brandit un drapeau blanc pour demander une trêve, du Sacrifice mais aussi du Deuil puisque couleur « neutre » elle montrait que l’on portait sa douleur sans coquetterie ou vanité de l’apparence, les vêtements blancs du deuil symbolisant également en Asie la réincarnation et donc la renaissance dans un autre monde et sous une autre forme

-Composée par Gabriel DUPONT pour le piano de 1903 à 1905 puis orchestrée par le compositeur, la « Nuit Blanche, Hallucinations, Lent et Sombre » est la 13e partie des « Heures dolentes », une heure de musique mettant en scène les impressions d’un malade alité dans sa chambre et observant ce qui se passe autour de lui quand « Le soir tombe dans la chambre » (2e pièce) ou qu’une « amie vient avec des fleurs » (7e pièce), tandis que « les enfants jouent dans le jardin » (12e pièce).

-Tenu par G. FAURÉ comme l’un des musiciens les plus doués de sa génération, Gabriel DUPONT, né en 1878, est mort prématurément de la tuberculose le jour de la déclaration de la « Grande Guerre » signant avec son cycle pianistique romantique, impressionniste et symboliste « Les Heures Dolentes » un chef d’œuvre qui incarne l’émouvante expérience d’un artiste alité, miné par la maladie, qui se sait condamné et doit

ici « montrer un peu de son âme avertie » ainsi que l’écrivait Maurice MAETERLINCK - La « Nuit Blanche, Hallucinations, Lent et Sombre » du malade Gabriel DUPONT qui avait été sacré en 1901 par un « premier second Prix de Rome » et que l’on considérait comme le successeur de G. BIZET et de MASSENET, est « blanche » et peuplée « d’hallucinations », au loin des « cloches battent à toute volée les tempes fiévreuses du malade en proie à de macabres visions Blanches »

AUDITION 7 :G. Dupont, Les Heures Dolentes, « La Nuit Blanche, Hallucinations »