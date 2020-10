Musiques et histoire du scoutisme

L'album "Ensemble liberté qui sort aujourd'hui chez Bayard Musique

Ils sont catholique, juif et musulman. Ils sont tous les 3 des religieux investis dans leur mission. 3 magnifiques voix, différentes et complémentaires. Nous avons souhaité les réunir sur un même projet musical. Ils forment le groupe ENSEMBLE et chantent le vivre ensemble, la paix, l’acceptation de l’autre, l’amour et l’amitié.11 titres, dont 4 inédits (avec des textes et musiques de Marc Lavoine, Christophe Casanave, Frédéric Zeitoun, Francis Lai, Éric Chemouny, Alain Le Govic).

Renseignements: https://www.bayardmusique.com/album/1885/ensemble-liberte-f-abdelkrim-p-darmon-m-de-laubier

Incroyable chrétiens avec Dominique Boulc'h

Auteur du livre Incroyables chrétiens sorti chez Salvator, Dominique Boulc'h revient sur les origines du scoutisme...

L'actualité de la musique avec Melchior Gormand

La nouveauté du jour

-Johnny Hallyday: Deux sortes d'hommes

Titre inédit qui annonce le coffret "Son rêve américain" qui sort le 23 octobre... Deux sortes d'hommes a été enregistré en 2014 pour l'album Rester Vivant. La chanson avait été évincée du disque final, au profit d'un autre morceau blues, J't'ai même pas dit merci, écrit par Miossec

-Carla Bruni: Quelque chose

1er extrait du nouvel album de Carla Bruni qui sort aujourd'hui. Enregistré au printemps dernier à Paris, il a été réalisé par Albin de la Simone.