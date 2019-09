Musiques et Paroles

Douzième édition de Jazz à St Rémy du 18 au 21 septembre au coeur de la ville.Trois concerts interprétés par des artistes majeurs de la scène jazz avec des trios, du jazz vocal, du jazz musette et beaucoup d'autres styles.On retrouve à l'affiche Richard Galliano, Jacky Terrasson, Stéphane Belmondo, Champian Fulton et Steeve Laffont pour un cocktail à déguster sans modération.

Le rappeur, slameur, hip hoppeur avignonnais Dizzylez propose la première édition du festival "Célestes Solistes" les 12 et 13 septembre au coeur d'avignon.

Expression en concert solo de quatre artistes qui nous transportent dans l'univers où la musique parle, où la parole est musique.

A rencontrer au théâtre de l'Isle 80 et au théâtre de l'Oulle.