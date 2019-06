Musiques la nuit, on y danse le jour

Le C.D.C.N Les Hivernales propose ses rencontres estivales du 06 au 20 juillet lors de son festival "On y danse aussi l'été". Après un premier temps s'étalant sur trois jours du 6 au 8 juillet, en partenariat avec le festival d'Avignon, vous êtes conviés à huit spectacles durant 10 jours qui sont à vivre tout le long de la journée.

Iis témoignent de la richesse de la création chorégraphique contemporaine.



A l'aube d'un demi-siècle d'existence, les Nuits Musicales d'Uzès proposent un programme explorant multiples répertoires dont l'exigence artistique a construit l'identité et la réputation du festival.

Eric Desnoues, son directeur artistique, détaille les treize concerts sur sept lieux différents du riche patrimoine architectural d' Uzès et de l'Uzège.