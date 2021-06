Musiques, Lectures, de sortie !

Les Lectures en Arles, les Domaines de la Musique, la tournée de l'Orchestre National Avignon Provence, la comédie musicale électro-médiévale "Electr'Hop'Era", tous ces événements et spectacles ne se dérouleront pas dans leurs lieux de productions prévus et habituels.

L'association du Méjan se déplacera comme de coutume à l'Abbaye de Montmajour et prolongera sa saison musicale dans deux domaines de la Plaine

de la Crau.

L'O.N.A.P voyagera dans la région Sud à raison de deux séries de concerts qui seront dirigés par Julien Chauvin et Debora Waldman.

"Electr'Hop'Era", programmé initialement à l'Autre Scène de Vedène sera visible par captation sur la chaîne You Tube de l'Opéra du Grand Avignon à partir du 15 Juin.