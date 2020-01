Musiques pour Dieu - 28 décembre 2019

"Nous venosnd e fêter Noël il y a juste quelques jour. À cette occasion, Michel Wackenheim vous propose une émission spécialement déstinée aux enfants.

Il vous propose d'écouter la musique et les récit d'un très beau livre + CD ""Noël raconté et chanté aux enfants"". Un ouvrage réalisé par les Pères Christophe Sperissen et Michel Wackenheim et Quitterie de castelbajac aux éditions du CRER, Bayard."