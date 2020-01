Musiques pour la paix

Liste des musiques diffusées pendant l'émission :

Jean Baptiste LULLY

Idylle sur la paix

Prélude et chœur, gigue, chœur.

Ritournelle de violon, air de dessus, chœur, air, prélude et chœur.

La simphonie du marais

Dir : Hugo Reyne

Accord (2001)



Ralph VAUGHAN WILLIAMS

Dona nobis pacem

Dirge for two veterans

The london philarmonic

London philarmonic choir

Dir Bryden Thomson

Chandos (2015)

Karl JENKINS

L’homme armé, une messe pour un jour de paix

Better is peace

London philarmonic orchestra

The national Youth Choir of Great Britain

Dir : Karl Jenkins

Warner classic (2001)



Jean Baptiste LULLY

Jubilate deo

Jubilate Deo omnis terra, Reges terrae et omnes populi, Arcum conterit, Jubilate Deo omnis terra, Taliter non fecit omni nationi, Jubilate, in conspectu regis

Les Pages et les Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

direction : Olivier Schneebeli

K617 (2004)