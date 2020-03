Musiques, Reflets de la tradition

Les Leçons de Ténèbres furent conçues pour la célébration liturgique de la Semaine Sainte au temps de la Cour du Roi Soleil.

Des compositeurs français ont sublimé le genre musical liturgique entre la deuxième moitié du 17ème siècle et la première du 18ème siècle.

François Couperin en est un des auteurs les plus emblématiques.

L'Ensemble des Nouveaux Caractères fera revivre pour Musique Baroque en Avignon les offices des Nocturnes du Mercredi Saint dans l'atmosphère recueilli de la Collégiale St Didier d' Avignon le dimanche 15 mars à 17h.

"La Femme Samouraï"

Création mondiale à l'Opéra Confluence, le vendredi 20 mars à 20h30, pour assister à une immersion musicale, chorégraphique et visuelle dans les traditions du Japon ancien à travers le personnage mythique du Samouraï.

Pierre Thilloy, compositeur et grand voyageur raconte et nous fait découvrir le fruit de ses recherches et de son inspiration acquit au gré de ses voyages dans ces contrées lointaines en complicité avec l'Orchestre Régional Avignon Provence.