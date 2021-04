Mylène L. Chamblain 1

la jeune chanteuse française Mylène L. Chamblain nous parle de son dernier opus : son cd intitulé " Body and Soul " . Particulièrement influencée par la musique anglo-saxonne et l' " Américana ", Mylène L. Chamblain développe de multiples passions artistiques ( écriture, graphisme, etc ). Elle a déjà participé à plusieurs clips et figuré dans bon nombre de films ! Lors de chaque émission, elle nous offre un " life " en studio !