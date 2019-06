N° 1270 - Thème et variations (6) : Deep River

THE WALTER ARTIES CHORALE

Little David (2'20)

(LP) "The Walter Arties Chorale-His Name Is Wonderful", Atlantic SD R-017 (US, 1968).

WILLARD WHITE

Deep River (2'45)

(CD) "Willard White-Copland/American Spirituals/Folk Songs", Chandos CHAN 8960 (GB, 1991).

MAUD POWELL

Deep River (extrait)

(CD) "Maud Powell-Complete Recordings Vol.3 1904-1917", Naxos 8.110963 (EU, 2002).

JAMES P. JOHNSON

Dear Old Southland (extrait)

(LP) "James P. Johnson 1921-1929", Arcadia 2009 (US, 1976).

FLORENCE PRICE

Deep River/Go Down Moses/Nobody Knows (de 19'30 à 23'30)

(CD) "Florence B. Price-The Oak/Mississippi River Suite/Symphony No.3", Koch 3-7518 (US, 2001).

THE JOHNNY THOMPSON SINGERS

Deep River (4'16)

(CD) "The Johnny Thompson Singers-KumBaYah", High Special 105.802-2 (Suisse, 1994).

SPIRITUAL TO THE BONE

Deep River (3'16)

(CD) "Spiritual to the Bone", The Salvation Army CRD 018 (US, 1993).