N° 1275 – Preachers ! Prêcheurs de Gospel, et de Soul

Sujet : Preachers ! Prêcheurs de gospel, et de soul.

REV. CHARLES VAUGHNS/NEW PASADENA UNITED CHRISTIAN CHURCH CHOIR

Free At Last

(LP) "Rev. Ch. Vaughns/New Pasadena United Christian Choir", ALA G906 (US, 1981).

ARETHA FRANKLIN (1970)

Son Of A Preacher Man (3'14)

(CD) "Aretha Franklin-This Girl's In Love With You", Rhino/Atlantic 8122-71524-2 (Eu, 1993).

WASHINGTON PHILLIPS (1928)

I Am Born To Preach The Gospel (3'02)

(CD) Dust To Digital 49 (US).

REV. J.M. GATES (1927)

The End Of The World And Time Will Be No More (2'57)

(CD) "Rev. J.M. Gates-The Best Of", Columbia/Legacy CK 65710 (US, 2004).

THE GOLDEN GATE QUARTET (1937)

Preacher And The Bear (2'49)

(CD) "Golden Gate Quartet-Our Story", Columbia 493248 2 (F, 1999).

THE IMPRESSIONS (1973)

Preacher Man (3'06)

(CD) The Impressions-Preacher Man/Finally Got Myself Together, Sequel NEM CD 866 (UK, 1997).