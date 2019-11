N° 1277 - Pop & Choirs ! Du Pop/Rock et des chorales gospel

THE YOUNG ADULT CHOIR OF GREATER BETHLEHEM MISSIONARY BAPTIST CHURCH

No Hiding Place (3'30)

(LP) The Young Adult Choir... etc., HOB HBX 2148 (US, 1972).

MADNESS & THE INSPIRATIONAL GOSPEL CHOIR

Wings Of A Dove (3'01)

(CD) "Madness-Divine Madness", Virgin CDV 2692 (UK, 1992).

NEIL YOUNG & FISK UNIVERSITY JUBILEE CHOIR

When God Made Me (4'05)

(CD) "Neil Young-Prairie Wind", Reprise 49494-2 (Eu, 2005).

STEVIE WONDER & SOUNDS OF BLACKNESS

Conversation Peace (6'39/edited)

(CD) "Stevie Wonder-Conversation Peace", Motown 530 238-2 (EU, 1995)

THE ROLLING STONES & WATTS STREET GOSPEL CHOIR

Salt Of The Earth (4'47)

(CD) "Rolling Stones-Beggars Banquet", Abkco 8823012 (Eu, 2002).