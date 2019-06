N° 1299 – Gospel à 2 voix : des duos, masculins, féminins, mixtes.

THE CONSOLERS

Jesus My Rock ( (2'52)

(LP) "The Consolers-Nothing To Lose", Nashboro 7175 (US).

THE BOYER BROTHERS

Oh Lord Stand By Me (2'34)

"The Best of Excello Gospel", ACE CDCHD 687 (UK, 2998).

SISTER ROSETTA THARPE/MARIE KNIGHT

Up Above My Head (2'32)

"Intégrale Sister Rosetta Tharpe Volume 2", Frémeaux & Associés FA 1302 (F, 2000).

BLIND WILLIE JOHNSON/WILLIE B. HARRIS

Come And Go With Me To That Land (3'04)

(2-CD) "The Complete Blind Willie Johnson", Columbia/Legacy 472190 2 (Eu, 1993).

THE O'NEAL TWINS

Same Train (2'33)

(LP) "Best of the O'Neal Twins", Peacock PLP 189 (US, 1973).

REV. BARNES/SISTER JANICE BROWN

It's Me Again Thanking You (3'13)

(CD) Rev. Barnes & Rev. Janice Brown-The Classic Collection, AIR 10220 (US, 1996).