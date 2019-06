N° 1300 – Mavis Staples à 80 ans. Joyeux anniversaire, Mavis !

STAPLE SINGERS

It's Gonna Rain

(LP) "The Caravans Sing.../The Staple Singers Sing... A Gospel Program", Savgos RI 5005 (US).

Happy Birthday, Mavis ! (1'01)

(CD) "Mavis Staples-Live In London", Anti- 7652-2 (NL, 2019).

MAVIS STAPLES

No Time For Cryin' (5'22)

(CD) "Mavis Staples-Live In London", Anti- 7652-2 (NL, 2019).

STAPLE SINGERS

If You're Ready (Come Go With Me)(3'21)

(2-CD) The Ultimate Staple Singers, Kent CDKEN2 240 (UK, 2004).

MAVIS STAPLES

The Voice (4'14)

(CD) "Mavis Staples-The Voice", Paisley Park Records 25049-2 (US, 1993).

MAVIS STAPLES

You Are Not Alone (4'20)

(CD) "Mavis Staples-Live In London", Anti- 7652-2 (NL, 2019).