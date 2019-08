N° 1309 – Back to School !

GREATER ST. PAUL COGIC RADIO CHOIR

He Didn't Have To Do It (3'25)

(LP) "Greater St.Paul Radio Choir/Darryel Ross-One Prayer Away", Savoy MG-14292 (US, 1972).

JACKSON FIVE

ABC (2'58)

(CD) "The Motown Singles Collection 1959-1971", Motown 530 129-2 (Eur, 1992).

THE DIXIEAIRES

The Lord's Alphabet (2'54)

(CD) "O Gospel, Where Art Thou ?", Morada Music MRD 102 (US, 2002).

REV. DAN SMITH

I've Never Been To Seminary, But I've Been To Calvary (4'38)

(CD) "Dan Smith-Just Keep Goin' On", Glasshouse Records 7014702025 (US, 1992).

AL GREEN

School Days (3'11)

(CD) "Al Green-Explores Your Mind", Hi Records HILO 156 (UK, 1999).

ARETHA FRANKLIN

Little Brown Book (3'19)

CD "Aretha Franklin-The Queen In Waiting", Columbia/Sony 508621 2 (Eur, 2002).