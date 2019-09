N° 1311 – Gospel à Go-Go (19)

THE BANKS BROTHERS/GREATER HARVEST BACK HOME CHOIR

Touch The Hem Of His Garment

(LP) "Banks Brothers/Back Home Choir", Savoy MG-14168 (US).

ARETHA FRANKLIN

Mary, Don't You Weep (7'29)

(2-CD) "Aretha Franklin-Amazing Grace", Atlantic 2-906-2 (US, 1987).

DOROTHY NORWOOD

What A Beautiful World (3'15)

STEVIE WONDER

Blame It On The Sun (3'28)

(LP) "Stevie Wonder-Talking Book" (1972), Motown ZL72011 (G, 1972).

MAVIS STAPLES/BEN HARPER

We Get By (3'36)

(CD) "Mavis Staples-We Get By", ANTI Records 7670-2 (Eu, 2019).

DON BRYANT

What Are You Doing To My World ? (2'12)

(2-CD) "The Complete Don Bryant On HI Records", HI Records/Demon HEXD 50 (UK, 2000).

REV. LUTHER BARNES

God's Grace (5'58)

(CD) "Rev. Luther Barnes-The Favor Of God", Shanachie SH 5835 (US, 2016).