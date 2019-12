N° 1322 – Hommage aux anciens ! Quelques octogénaires, et plus, de légende...

WILLIE MORGANFIELD

What More Do You Want ()

(LP) Willie Morganfield's Gospel Favorites, Jewel LP 0002 (US, 1965).

TINA TURNER (26/11/39)

It's All Over (2'47)

(CD) "Tina Turner-Soul Deep", Versailles 498592-2 (F, 2000).

ROBERTA FLACK (10/02/37)

Hey, That's No Way To Say Goodbye (4'05)

(CD) "Roberta Flack-First Take", Atlantic 7567-82792-2 (EU, 1969).

BUDDY GUY (30/07/36)

I Love The Life I Live (2'46)

(CD) "Buddy Guy-Blues Singer", Silvertone 9260422 (EU, 2003).

CISSY HOUSTON (30/09/33)

In His Arms (5'31)

(CD) "Cissy Houston-He Leadeth Me", HOB 51416 1312 2 (US, 1997).

LITTLE RICHARD (05/12/32)

Slippin' And Slidin' (2'41)

(CD) "Little Richard-The Georgie Peach", Specialty/Fantasy SPCD-7012-2 (US, 1991).

HARRY BELAFONTE

Goin' Down Jordan (3'34)

(CD) "Harry Belafonte-Jump Up Calypso", RCA/BMG 74321 29454 2 (EU, 1995).