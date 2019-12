N° 1326 – Il y a 100 ans... à l'aube des années 1920, les années folles !

JOHNNY DUNN AND THE SENSATIONALS

Somebody Is Always By My Side ()

(LP) Johnny Dunn & Revivers-Gospel Hymns and Spirituals, Palace M-680 (US, 1960s).

TASKIANA FOUR

Then He Brought Joy To My Soul (2'43)

(CD) "Black Vocal Groups-Vol.2", Document DOCD-5347 (Autriche, 1995).

BESSIE SMITH

Nobody Knows You When You're Down And Out ()

(2-LP) "Bessie Smith-Any Woman's Blues", CBS 64178 (UK).

BLIND WILLIE JOHNSON

God Don't Never Change (2'56)

(CD) Blind Willie Johnson-The Complete, Columbia 472190 2 (EU, 1993).

LOUIS ARMSTRONG HOT FIVE

Cornet Chop Suey

(CD) "Louis Armstrong-The Complete Hot Five & Seven Recordings", Columbia CK 86999 (EU, 2003).

DUKE ELLINGTON AND HIS ORCHESTRA

Black And Tan Fantasy (3'06)(26/10/1927)

(CD) Duke Ellington-Early Ellington 1927-1934, Blluebird 6852-2-RB (US, 1989).

PAUL WHITEMAN AND HIS ORCHESTRA

Charleston (2'43)

(2-LP) "Paul Whiteman-Jazz A La King", RCA PM 42413 (F).

GEORGE GERSHWIN

Rhapsody In Blue (8'46)

(CD) "Music For Moderns-Paul Whiteman Concert Orchestra", Naxos 8.120505 (UK, 2000).