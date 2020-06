N° 1329 - Une famille très musicale : les Drinkards

THE DRINKARD SINGERS

Rise, Shine

(LP) "La révélation du Festival de Newport-Les Drinkard Singers", RCA 430 323 S (F, 1962).

CISSY HOUSTON

God Don't Ever Change (3'18)

CD "Cissy Houston-Face To Face", HOB 70010870072 (US, 1996).

WHITNEY HOUSTON

I Love The Lord (4'57)

CD "Whitney Houston-The Preacher's Wife Original Soundtrack", Arista 18951-2 (EU, 1996).

JUDY CLAY

Haven't Got What It Takes ()

CD "Bluesoul Belles-Volume 4", Westside WESA 897 (UK, 2001). Voir aussi Stax.

THE SWEET INSPIRATIONS

It's Not Easy (3'06)

CD "The Sweet Inspirations-Sweets For My Sweets", Atlantic 7567-80803-2 (EU, 1998).

DEE DEE WARWICK

We're Doing Fine (2'35)

(CD) "Dee Dee Warwick-I Want To Be With You/...", SoulMusic SMCR 5112 (UK, 2013).

DIONNE WARWICK

In The Garden (3'07)

CD "Dionne Warwick-The Magic Of Believing", Collectors Choice Music CCM-759 (US, 2007)